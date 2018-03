Polizei Münster / Alkoholisiert bei Rot aufgefahren

Alkoholisiert bei Rot aufgefahren

Münster - Ein alkoholisierter Autofahrer fuhr am Mittwochabend (28.2., 23:35 Uhr) vor einer roten Ampel an der Steinfurter Straße auf einen Sattelzug auf. Hierbei wurde der 37-jährige Pkw-Fahrer leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von 5.500 Euro.

Der Sattelzug-Fahrer hielt zuvor bei Rot auf der Linksabbiegerspur Richtung Nienberge. Auch der 37-jährige Münsteraner war auf derselben Spur unterwegs, bemerkte den Lkw zu spät und konnte nicht mehr bremsen. Hinzugerufene Polizisten rochen bei der Unfallaufnahme die Fahne des Autofahrers. Ein freiwilliger Atemtest zeigte einen Wert von 0,94 Promille. Der 37-Jährige musste seinen Führerschein abgeben. Zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

