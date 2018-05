Polizei Münster / Auffahrunfall mit vier Verletzten

Auffahrunfall mit vier Verletzten

Münster, Neutor - Ein schwerverletztes Kind, drei Leichtverletzte und drei beschädigte Fahrzeuge forderte ein Auffahrunfall am 21.05.2018 um 13:00 Uhr. An der Einmündung Neutor/Wilhelmstraße stoppten zwei Pkw-Fahrer ihre Fahrzeuge aufgrund der Rotlicht zeigenden Ampel. Eine 70-jährige Pkw-Fahrerin aus Münster erkannte diese Situation zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf das Heck des vor ihr stehenden Pkw eines 41-jährigen Mannes aus Münster auf. Durch die Wucht wurde dieser Pkw auf einen weiteren Pkw einer 51-jährigen Frau aus Werne geschoben. Neben der 70-jährigen Pkw-Fahrerin wurden die beiden weiteren Beteiligten ebenfalls leicht verletzt und in Krankenhäuser verbracht. Im Fahrzeug des 41-jährigen Mannes befand sich ebenfalls dessen 12-jähriger Sohn. Dieser verbleibt zunächst stationär zur weiteren Behandlung in einem Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6000 Euro. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

