Polizei Münster / Aufmerksamer Zeuge beobachtet Ladendiebe - ...

Aufmerksamer Zeuge beobachtet Ladendiebe - Festnahmen

Münster - Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Montag (27.8., 14:30 Uhr) in einem Computergeschäft an der Salzstraße zwei Ladendiebe.

Der 43-jährige Täter nahm einen WLAN-Router aus dem Regal und reichte ihn dem 40-jährigen Dieb. Gemeinsam verließen sie den Laden ohne zu bezahlen. Der Münsteraner lief dem Duo hinterher und rief ihnen zu, stehen zu bleiben. Der 43-Jährige zückte zunächst ein Pfefferspray und drohte dem Zeugen, dann warf er ihm sein Fahrrad entgegen und flüchtete weiter Richtung Alter Steinweg. Dort griff er einen Stuhl einer Außengastronomie und versuchte auch damit den Zeugen abzuwehren. Anschließend versteckten sich beide Täter in einem Hausflur und einem Aufzug von Mehrfamilienhäusern. Alarmierte Polizisten nahmen die Täter fest.

OTS: Polizei Münster newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11187 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11187.rss2

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster Pressestelle Vanessa Arlt Telefon: 0251/ 275- 1010 E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/muenster