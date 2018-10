Polizei Münster / Aufmerksamer Zeuge überführt Fahrraddieb an ...

Aufmerksamer Zeuge überführt Fahrraddieb an der Ostmarkstraße

Münster - Ein aufmerksamer Zeuge überführte am Dienstagnachmittag (16.10., 16:45 Uhr) einen 34-jährigen Fahrraddieb an der Ostmarkstraße. Der 24-jährige Zeuge beobachtete, wie der Dieb mit einem Fahrrad auf der Schulter vor seinem Haus stand. Sofort erkannte er, dass es sich bei der Leeze um das Rennrad seines Freundes handelt und sprach den Dieb an. Dieser stellte das weiße, immer noch verschlossene, Rennrad sofort weg und versuchte zu flüchten. Der 24-Jährige hielt den Dieb fest und rief die Polizei. Den 34-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz erwartet nun ein Strafverfahren.

OTS: Polizei Münster newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11187 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11187.rss2

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster Angela Lüttmann Telefon: 0251 - 275 1010 E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/muenster