Polizei Münster / Autobahn 30 bei Rheine Kanalhafen nach ...

Autobahn 30 bei Rheine Kanalhafen nach Verkehrsunfall gesperrt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Rheine - Nach einem schweren Verkehrsunfall am Freitagnachmittag (22.02., 15:47 Uhr) ist die Autobahn 30 in Fahrtrichtung Hannover ab Rheine Kanalhafen gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen sind ein Audi und ein Ford an dem Unfall beteiligt. Eines der Fahrzeuge hat sich überschlagen, eine Person wurde dabei schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Der Verkehr staut sich aktuell bis Rheine-Nord. Es wird gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

