Polizei Münster / Autotür geöffnet - Fahrradfahrer verletzt

Autotür geöffnet - Fahrradfahrer verletzt

Münster - Ein 23-jähriger Autofahrer öffnete am Mittwochabend (31.1., 17:55 Uhr) am Alten Fischmarkt, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten, die Tür seines geparkten Opels. Ein 29-jähriger Radler konnte nicht mehr bremsen, prallte gegen die Tür und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

