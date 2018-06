Polizei Münster / Autotür geöffnet - Fahrradfahrerin schwer verletzt

Autotür geöffnet - Fahrradfahrerin schwer verletzt

Münster - Eine 72-Jährige öffnete am Montag (4.6., 17 Uhr) an der Bodelschwinghstraße ihre Autotür und übersah dabei eine herannahende Fahrradfahrerin.

Die 55-jährige Radlerin war in Richtung Hülsebrockstraße unterwegs und fuhr links an dem geparkten Wagen vorbei. Als sich plötzlich die Tür öffnete, konnte die Münsteranerin nicht mehr bremsen, geschweige denn ausweichen und prallte gegen das Auto. Die 55-Jährige stürzte und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

