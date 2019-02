Polizei Münster / BAB 43 - Unfall im Stau bei Haltern Lavesum

BAB 43 - Unfall im Stau bei Haltern Lavesum

Münster/Haltern - Am 16.02.2019, gegen 13:10 Uhr, befuhr eine 54-Jährige aus Sankt Augustin mit einem Nissan die BAB 43 in Fahrtrichtung Münster auf dem rechten Fahrstreifen. Ein 22-Jähriger aus Haltern befuhr mit einem BMW mit hoher Geschwindigkeit den linken Fahrstreifen der BAB 43 ebenfalls in Fahrtrichtung Münster. In Höhe der Anschlussstelle Lavesum wechselte die Sankt Augustinerin mit der Absicht ein anderes Fahrzeug zu überholen auf den linken Fahrstreifen. Hierbei erfasste sie den von hinten kommend BMW. Bei dem Zusammenprall wurden sowohl die Fahrerin und Beifahrerin des Nissan und der Fahrer des BMW verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Die Feuerwehr Haltern sowie Rettungswagen und Notarztwagen der Feuerwehren Datteln, Dorsten und Recklinghausen waren vor Ort. Die verletzten Personen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

In der Folge kam es im Stau gegen 13:45 Uhr zu einem weiteren Verkehrsunfall, der aber mit Sachschäden glimpflich verlief.

OTS: Polizei Münster newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11187 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11187.rss2

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster Leitstelle EPHK Lotz Telefon: 0251/275-1010 http://www.polizei.nrw.de/muenster