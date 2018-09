Polizei Münster / Beim Abbiegen Fahrradfahrer verletzt

Beim Abbiegen Fahrradfahrer verletzt

Münster - Ein Autofahrer verletzte am Freitag (14.9., 8:43 Uhr) auf dem Albersloher Weg Ecke Hafenstraße beim Abbiegen einen Fahrradfahrer. Der 66-Jährige war mit seinem Skoda Richtung Innenstadt unterwegs. Der 45-jährige Radler fuhr auf dem Radweg in gleicher Richtung. In Höhe der Hafenstraße bog der Autofahrer nach rechts ab, übersah dabei den Mann auf seinem E-Bike und prallte gegen sein Fahrrad. Der 45-Jährige wurde leicht verletzt.

