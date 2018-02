Polizei Münster / Brand in türkischem Lebensmittelgeschäft in ...

Brand in türkischem Lebensmittelgeschäft in Westerkappeln - Polizei sucht Zeugen

Münster/Steinfurt/Westerkappeln - Am frühen Mittwochmorgen (7.2., 3.13 Uhr) brannte ein türkisches Lebensmittelgeschäft an der Großen Straße in Westerkappeln. Die Bewohner der darüber liegenden Wohnungen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Eine Person wurde durch den Rauch verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Fassade des Hauses, ein geparktes Auto auf der Straße und ein weiteres Gebäude wurden erheblich beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Geschäft vorsätzlich in Brand gesetzt. Aufmerksame Zeugen hörten mehrere Knallgeräusche und sahen anschließend Verdächtige wegrennen. Die Motivlage ist bislang völlig unklar. Das Polizeipräsidium Münster hat die Ermittlungen übernommen und ermittelt in alle Richtungen.

Möglicherweise haben weitere Zeugen Verdächtige oder die Tat beobachtet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

