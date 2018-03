Polizei Münster / Dackel schlagen Einbrecher in die Flucht - ...

Dackel schlagen Einbrecher in die Flucht - Zeugen gesucht

Münster - Unbekannte Täter brachen am Donnerstag (22.3., 18 bis 20 Uhr) in ein Haus an der Höftestraße ein. Die Diebe schlugen die Terrassentür ein, als drei Dackel die Einbrecher bemerkten und anschlugen. Vermutlich dadurch verschreckt, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

