Polizei Münster / Dieb flüchtet auf Pedelec - Zeugen gesucht

Dieb flüchtet auf Pedelec - Zeugen gesucht

Münster - Ein unbekannter Dieb entwendete am Mittwoch (9.5., 16:50 Uhr) am Maria-Euthymia-Platz ein Pedelec im Wert von 3.200 Euro.

Die 66-jährige Besitzerin stellte ihre grüne Leeze vor einem Café ab und schloss es an ein Drahtgitter. Einige Zeit später sah die Münsteranerin, wie ein Mann mit ihrem Rad in Richtung Raphaelsklinik davonfuhr. Die 66-Jährige eilte dem circa 25 Jahre alten Mann noch hinterher, verlor ihn dann aber aus den Augen. Der Täter hatte schwarze, kurze Haare und wird als Nordafrikaner mit gepflegtem Äußeren beschrieben. Er trug ein rotes T-Shirt und eine Jeans. Das grüne Pedelec der Marke ISY Bosch erinnert an ein kleines Klapprad. Am Lenker war ein schwarzer Drahtkorb angebracht.

Eventuell haben Zeugen etwas beobachtet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

OTS: Polizei Münster newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11187 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11187.rss2

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster Pressestelle Vanessa Arlt Telefon: 0251/ 275- 1010 E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/muenster

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -