Polizei Münster / Diebe stehlen Wertsachen aus Autos

Diebe stehlen Wertsachen aus Autos

Münster - Unbekannte Diebe schlugen Samstagnachmittag (29.9.) die Scheiben von zwei Autos ein und erbeuteten sichtbar zurückgelassene Wertsachen. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen 15 Uhr und 15.55 Uhr war ein VW an der Straße Am Berg Fidel das Ziel der Täter und sie schnappten sich ein Navigationsgerät, Ausweise und ein Mobiltelefon. An der Mecklenbecker Straße waren Diebe zwischen 10 Uhr und 17 Uhr unterwegs und entwendeten aus einem Ford eine Bauchtasche mit Bargeld und einer EC-Karte. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

