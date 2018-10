Polizei Münster / Einbrecher durchsucht Wohnung während Mieterin ...

Einbrecher durchsucht Wohnung während Mieterin schläft - Geldbörse und Auto gestohlen

Münster - Unbekannte Täter öffneten am Freitag (5.10., 2 bis 7:50 Uhr) ein auf Kipp stehendes Fenster einer Erdgeschosswohnung am Gremmendorfer Weg und flüchten mit einem gestohlenen Wagen.

Die Einbrecher stiegen auf den Balkon der Wohnung und griffen durch das Fenster. Durch dieses kletterten sie in die Wohnung, wo die 28-jährige Mieterin schlief. Die Diebe suchten nach Wertvollem, schnappten sich einen Schlüsselbund und die Handtasche der Münsteranerin samt Ausweisen und Bargeld und verließen die Räume wieder. Mit dem entwendeten Autoschlüssel suchten sie den weißen Opel der 28-Jährigen auf und fuhren mit diesem in unbekannte Richtung davon. Die Münsteranerin bemerkte den Einbruch am Morgen, fand ihre Tasche auf dem Balkon und alarmierte die Polizei.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

OTS: Polizei Münster newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11187 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11187.rss2

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster Pressestelle Vanessa Arlt Telefon: 0251/ 275- 1010 E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/muenster