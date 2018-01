Polizei Münster / Einbrecher-Festnahme auf der Flucht - ...

Einbrecher-Festnahme auf der Flucht - verdächtig in zahlreichen Fällen

Münster - Polizisten nahmen am Donnerstagmittag (18.1., gegen 12 Uhr) einen Einbrecher in Angelmodde fest. Ein aufmerksamer Nachbar beobachtete den 30-jährigen Tatverdächtigen zuvor dabei, wie er in ein Einfamilienhaus an der Straße "Am Kolk" einbrach und wählte sofort die "110".

Dem Nachbarn fiel der Mann auf, als er mehrere Minuten vor der Hauseingangstür stand, klingelte und anschließend durch den Carport in den Garten ging. Noch während des Notrufs hörte der Zeuge dann das Klirren des Glases der Terrassentür.

Zwei hinzugerufene Polizisten liefen um das Haus, während der Täter nach dem Durchsuchen der Räume über die Terrasse in die Nachbargärten flüchtete. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung lief der 30-Jährige einem Beamten abgehetzt in die Arme.

Nach der Festnahme ergaben Ermittlungen, dass der Tatverdächtige für zahlreiche Einbrüche in Münster verantwortlich ist. Seine Masche war immer gleich. Zunächst klingelte er an den Haustüren, dann trat er die Türen (Haustür oder Terrassentür) ein und verschaffte sich so Zutritt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 30-jährige Kanadier einem Haftrichter vorgeführt. Der Richter schickte ihn in Untersuchungshaft.

