Polizei Münster / Einbrecher flexen Tresore auf - ...

Einbrecher flexen Tresore auf - Untersuchungshaft angeordnet

Münster/Coesfeld - Am frühen Montagmorgen (17.09.) nahmen Polizisten zwei 39 und 47 Jahre alte Männer nach Einbrüchen in Filialen einer Modekette fest. Sie sitzen nun in Untersuchungshaft.

Das Duo steht im Verdacht in den letzten Wochen insgesamt in acht Filialen eingebrochen zu sein. Die Tatorte lagen im Kreis Coesfeld, in Münster, im Ruhrgebiet und am Niederrhein. Zielgerichtet flexten die Täter in den Geschäften die Tresore auf und erbeuteten Bargeld von insgesamt über 15.000 Euro und Kleidungsstücke.

Durch die intensive Ermittlungsarbeit der Polizei gerieten die in Essen lebenden Männer ins Visier der Beamten und konnten nun nach versuchten Einbrüchen in Lette und Coesfeld festgenommen werden. Das Einbruchswerkzeug hatten sie noch dabei.

Bei Durchsuchungen der Wohnungen der Täter stellten die Beamten am Montag Teile der Beute sicher.

Ein Richter folgte heute (18.9.) dem Antrag der Staatsanwaltschaft, erließ Haftbefehl und ordnete die sofortige Untersuchungshaft an.

