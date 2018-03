Polizei Münster / Einbrecher scheitern an technischer Sicherung

Einbrecher scheitern an technischer Sicherung

Münster - Unbekannte Täter scheiterten am Freitag (23.3., 9 bis 12 Uhr) an der Melchersstraße bei einem Einbruch aufgrund der technischen Sicherung. Die Diebe überstiegen einen Zaun und erkletterten den Balkon. Trotz mehrerer Hebelversuche an der Balkontür kamen sie nicht in die Wohnung und flüchteten unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

