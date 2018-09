Polizei Münster / Einbruch in Bekleidungsgeschäft - Safe aufgeflext

Einbruch in Bekleidungsgeschäft - Safe aufgeflext

Münster - Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Donnerstag (13.9., 20:10 Uhr) auf Freitag (14.9., 8:20 Uhr) in ein Bekleidungsgeschäft an der Friedrich-Ebert-Straße ein. Die Einbrecher hebelten die Glasschiebetür auf und kamen so ins Gebäude. Dort öffneten die Täter eine weitere Tür gewaltsam, entdeckten einen Safe und flexten diesen auf. Mit einem Bargeldbetrag in dreistelliger Höhe flüchteten die Diebe unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

