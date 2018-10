Polizei Münster / Einbruch in Büroräume - Bargeld entwendet

Einbruch in Büroräume - Bargeld entwendet

Münster - Im Zeitraum von Freitag (28.9., 15:30 Uhr) bis Samstag (29.09., 14 Uhr) brachen Unbekannte in ein Firmengebäude an der Loddenheide ein. Die Täter schlugen eine Scheibe ein, griffen durch das Loch, öffneten das Fenster und kamen so in die Räumlichkeiten. Dort wurden Schränke aufgebrochen und Bargeld aus einer Kasse entwendet. Die Diebe verschwanden unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasserin: Mala Stockmann

