Polizei Münster / Einbruch in Büroräume- Unbekannte entwenden ...

Einbruch in Büroräume- Unbekannte entwenden mehrere Computer

Münster - Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Montagnachmittag (8.10., 16:30 Uhr) bis Dienstagmorgen (9.10., 07:30 Uhr) in eine Schule an der Coerdestraße ein.

Die Diebe öffneten auf bislang ungeklärte Weise die Tür des Gebäudes und durchsuchten dort mehrere Büroräume. Die Einbrecher nahmen vier Rechner mit und flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0251 257-0 entgegen.

Verfasserin: Mala Stockmann

OTS: Polizei Münster newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11187 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11187.rss2

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster Pressestelle Vanessa Arlt Telefon: 0251/ 275- 1010 E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/muenster