Polizei Münster / Einbruch in Firma und Gaststätte - Zeugen gesucht

Einbruch in Firma und Gaststätte - Zeugen gesucht

Münster - Unbekannte Täter brachen von Freitag (7.12.) auf Samstag (8.12.) in eine Firma an der Geringhoffstraße und eine Gaststätte an der Scharnhorststraße ein.

An der Geringhoffstraße kletterten die Diebe zwischen 18:30 Uhr und 7 Uhr auf das Vordach des Gebäudes, schlugen eine Scheibe ein und kamen so in die Räume. Mit einem Tresor, Schlüsseln und Bargeld verschwanden die Täter anschließend wieder.

Zwischen 23:15 Uhr und 14:30 Uhr hebelten Unbekanntedie Tür zur Gaststätte auf. Die Räume, Schubladen und Schränke durchsuchten die Einbrecher nach Wertvollem und flüchteten mit Bargeld, CDs, mehreren Flaschen Whiskey, einem iPad und einem DVD-Player in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

