Polizei Münster / Einbruch in Geschäfte am Bremer Platz - ...

Einbruch in Geschäfte am Bremer Platz - Polizei sucht Zeugen

Münster - In der Nacht von Mittwoch (10.10., 22 Uhr) auf Donnerstag (11.10., 10 Uhr) brachen Unbekannte in zwei nebeneinander liegende Geschäfte an der Straße "Bremer Platz" ein. Die Täter schlugen bei einem der Läden eine Scheibe im Hinterhof ein, kletterten hinein und entwendeten ein Smartphone. Bei dem zweiten Geschäft ist es bislang unklar, wie die Diebe eingedrungen sind. Hier verschwanden die Unbekannten mit einen zweistelligen Bargeldbetrag. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

