Polizei Münster / Einbruch in Lagerhalle - Polizei sucht Zeugen

Einbruch in Lagerhalle - Polizei sucht Zeugen

Münster - Unbekannte Täter brachen am Sonntag (9.9., 11 bis 19 Uhr) in eine Lagerhalle an der Max-Winkelmann-Straße ein. Nun ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Die Einbrecher zerschlugen ein Dachfenster und stiegen so ins Gebäude. Mit zwei Staubsaugern und zwei Hochdruckreinigern im Wert von mehreren hundert Euro flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

