Polizei Münster / Einbruch in Pfarrei - Zeugen gesucht

Einbruch in Pfarrei - Zeugen gesucht

Münster - Unbekannte Täter brachen am Donnerstag (4.10., 0:30 Uhr) in eine Pfarrei am Düesbergweg ein.

Die Diebe schlugen eine Fensterscheibe ein und kamen so in die Räume. Im Gebäude zerstörten sie verschlossene Zwischentüren und durchsuchten die Zimmer nach Wertvollem. Anschließend suchten die Täter eine angrenzende Wohnung auf. Der schlafende Bewohner wachte durch die Geräusche auf und bemerkte die Einbrecher. Diese flüchteten mit einem Laptop, einem USB-Stick und einem Rucksack unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

OTS: Polizei Münster newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11187 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11187.rss2

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster Pressestelle Vanessa Arlt Telefon: 0251/ 275- 1010 E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/muenster