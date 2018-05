Polizei Münster / Elektroschrott und Metall entwendet - Zeugen ...

Elektroschrott und Metall entwendet - Zeugen gesucht

Münster - Unbekannte Täter entwendeten zwischen Freitag (11.05., 18 Uhr) und Montag (14.05., 8:45 Uhr) auf einem Firmengelände an der Schuckertstraße Elektroschrott und Mischmetall in unbekannter Menge. Die Diebe brachen zwei Container auf und flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung.

Möglicherweise können aufmerksame Zeugen Angaben zu den Tätern machen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasserin: Greta Haberstroh

OTS: Polizei Münster newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11187 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11187.rss2

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster Antonia Klein Telefon: 0251-275-1010 E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/muenster