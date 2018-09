Polizei Münster / Erst Hausfriedensbruch, dann Trunkenheit im ...

Erst Hausfriedensbruch, dann Trunkenheit im Verkehr

Münster, OT Centrum - Am Samstag, den 29.09.2018, gegen 16.55 Uhr, trafen Streifenbeamte des PP Münster in der Rudolf-von-Langen-Str. auf zwei männliche Personen aus Münster im Alter von 30 und 34 Jahren. Beide Personen waren alkoholisiert und versuchten einen Kran an einer dort befindlichen Baustelle zu besteigen. Die Personen wurden von der Baustelle verwiesen, eine Anzeige wegen Hausfriedensbruches gegen beide wurde gefertigt. Ein bei dem 30-jährigen durchgeführter Atemalkoholvortest hatte einen Wert von 1,9 Promille ergeben. Da dieser ein Fahrrad dabei hatte, wurde ihm eindrücklich untersagt, im alkoholisierten Zustand mit dem Fahrrad zu fahren. Zunächst schob er sein Fahrrad auch, als er sich von der Örtlichkeit entfernte. Wenige Minuten danach mussten die eingesetzten Beamten allerdings beobachten, wie der 30-jährige in seinem alkoholisierten Zustand mit dem Fahrrad radelnder Weise über den Gehweg der Rudolf-von-Langen-Str. fuhr. Daraufhin stoppten ihn die Beamten und nahmen ihn mit zu einer Polizeidienststelle, wo ihm vom diensthabenden Bereitschaftsarzt eine Blutprobe entnommen wurde. Um eine weitere Trunkenheitsfahrt zu verhindern, wurde er im Polizeigewahrsam untergebracht. Dort wird er nach richterlicher Anordnung bis zum kommenden Morgen bleiben. Ihn erwartet neben der Strafanzeige wegen des Hausfriedensbruches nun noch eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr.

