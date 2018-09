Polizei Münster / Fahrradstreife stoppt Hoverboard-Fahrer

Fahrradstreife stoppt Hoverboard-Fahrer

Münster - Eine Fahrradstreife des Verkehrsdienstes stoppte Freitagmittag (28.09.) in Hiltrup einen 17-jährigen auf einem Hoverboard. Der junge Mann war fahrend und völlig unbekümmert auf den ihm entgegenkommenden Fahrradpolizisten zugefahren. Er zeigte sich erstaunt, dass gerade er gestoppt wurde. In der Regel bestehen für diese Gefährte keine Zulassung und auch keine Versicherung. Und auch in diesem Fall konnte beides nicht vorgelegt werden. Nun erhält der junge Mann eine Anzeige.

