Polizei Münster / Falsche Handwerker erbeuten Bargeld und ...

Falsche Handwerker erbeuten Bargeld und goldene Uhr - Zeugen gesucht

Münster - Falsche Handwerker erbeuteten am Mittwoch (21.2., 15 Uhr) an der Lauenburgstraße Bargeld und eine goldene Armbanduhr. Ein Täter klingelte bei einem 83-Jährigen und gab überzeugend an, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen. Gemeinsam gingen sie in das Badezimmer. Der Unbekannte öffnete die Wasserhähne. Der 83-Jährige setzte sich im Wohnzimmer in einen Sessel. Nach etwa 20 Minuten verließ der Unbekannte die Wohnung. Später stellte der Münsteraner den Diebstahl von Bargeld und einer goldenen Armbanduhr fest. Es ist davon auszugehen, dass der falsche Handwerker unbemerkt einen Komplizen in die Wohnung ließ, der die Sachen entwendete. Der Unbekannte ist etwa 30 bis 35 Jahre alt, 1,63 Meter groß, hat eine stabile Figur, dunkle Haare und sprach gebrochen deutsch. Hinweis nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

