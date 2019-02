Polizei Münster / Fehlverhalten von Fahrrad- und Autofahrern ...

Fehlverhalten von Fahrrad- und Autofahrern führen zu Unfällen - Zwei Radler leicht verletzt

Münster - Eine Fahrradfahrerin und ein Radfahrer wurden am Freitagmorgen (8.2., 9:10 Uhr) und Samstagnachmittag (9.2., 14:10 Uhr) bei Unfällen leicht verletzt.

Eine 17-Jährige war am Freitag auf dem Radweg der Westfalenstraße Richtung Hansestraße unterwegs. An der Einmündung Zum roten Berge bog die Münsteranerin, ersten Erkenntnissen zufolge ohne auf den Verkehr zu achten, über die Querungshilfe ab. Der in gleiche Richtung fahrende, 43-jährige Autofahrer versuchte noch der Radlerin auszuweichen, stieß aber dennoch auf der Fahrbahn mit ihr zusammen. Die 17-Jährige stürzte und verletzte sich glücklicherweise nur leicht am Rücken.

Am Samstagnachmittag stürzte auf der Friedrich-Ebert-Straße ein 42-jähriger Fahrradfahrer, als er einen Zusammenstoß mit einer Autofahrerin verhindern wollte. Beide Münsteraner waren Richtung Innenstadt unterwegs. Beim Rechtsabbiegen auf einen Parkplatz übersah die 75-Jährige den Radler auf dem Fahrradweg. Der 42-Jährige bremste voll ab, verlor dabei die Kontrolle über seine Leeze und stürzte über den Lenker auf den Boden. Rettungskräfte brachten den Münsteraner leicht verletzt in ein Krankenhaus.

