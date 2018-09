Polizei Münster / Flüchtiger Radfahrer nach Zusammenstoß mit ...

Flüchtiger Radfahrer nach Zusammenstoß mit 13-Jährigem gesucht

Münster - Die Polizei sucht einen flüchtigen Fahrradfahrer, der am Morgen des 14. September (07:21 Uhr) am Hegerskamp Ecke Lütkenbecker Weg mit einem 13-jährigen Radfahrer zusammenstieß.

Der 13-jährige Schüler kam vom Hegerskamp und wollte am Unfallort nach links in die Schmittlingheide abbiegen. Dort kollidierte er mit dem unbekannten Radfahrer. Dieser notierte sich die Personalien des Jugendlichen und einer Zeugin und fuhr dann davon. Seine Personalien hinterließ er jedoch nicht. Der 13-Jährige wurde leicht verletzt. An seinem Fahrrad entstand Sachschaden.

Hinweise zu dem flüchtigen Radfahrer nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

OTS: Polizei Münster newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11187 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11187.rss2

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster Pressestelle Vanessa Arlt Telefon: 0251/ 275- 1010 E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/muenster