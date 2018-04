Polizei Münster / Gut gesicherte Türen verhindern Einbrüche

Gut gesicherte Türen verhindern Einbrüche

Münster - An gut gesicherten Türen scheiterten Wohnungseinbrecher am Schifffahrter Damm und an der Wiener Straße. Die Bewohner entdeckten Hebelspuren an Terrassen- und Kellertür. Die unbekannten Täter schafften es aber aufgrund der technischen Sicherung nicht in die Wohnungen zu gelangen.

Die Bewohner des Hauses an der Wiener Straße stellten die Hebelspuren am 4. April fest, zwischen dem 25. März und 05. April versuchten die Täter in ein Einfamilienhaus am Schifffahrter Damm einzubrechen.

Möglicherweise haben Anwohner oder Passanten verdächtige Beobachtungen gemacht. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Tipps und Informationen zum Einbruchschutz sind unter 0251 275-1111 oder www.zuhause-sicher.de abrufbar.

OTS: Polizei Münster newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11187 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11187.rss2

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster Andreas Bode Telefon: 0251-275-1010 E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/muenster