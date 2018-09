Polizei Münster / Handtasche aus Fahrradkorb gestohlen - Zeugen ...

Handtasche aus Fahrradkorb gestohlen - Zeugen gesucht

Münster - Ein unbekannter Täter entwendete am Dienstag (18.9., 14:10 bis 14:20 Uhr) an der Windthorststraße eine Handtasche aus dem Fahrradkorb einer Münsteranerin. Die 58-Jährige schob ihr Rad durch die Innenstadt und hatte lediglich den Henkel des Korbs über den Beutel gelegt. Der Dieb nutzte die günstige Gelegenheit und schnappte sich die Beute samt Bargeld, iPhone, Schlüsseln, Geldkarten und Ausweisen. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

