Polizei Münster / Hund bringt Radfahrer zu Fall - 42-Jähriger ...

Hund bringt Radfahrer zu Fall - 42-Jähriger leicht verletzt

Münster - Ein freilaufender Hund brachte Mittwochnachmittag (27.2., 16.30 Uhr) an der Robert-Bosch-Straße einen Radfahrer zu Fall. Der 42-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der Münsteraner fuhr am Kanal entlang. Er sah den Hund in Begleitung der Besitzerin. Plötzlich lief der Vierbeiner auf die andere Seite des Wegs und genau in das Vorderrad. Der Mann konnte nicht mehr ausweichen und fiel vom Fahrrad.

