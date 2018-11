Polizei Münster / Im Supermarkt randaliert, Fahrräder umgeworfen ...

Im Supermarkt randaliert, Fahrräder umgeworfen und Rücklicht am PKW eingetreten

48155 Münster - Am Samstagabend (24.11., 22:00 Uhr) beobachteten Passanten, wie sich zwei junge Männer laut und aggressiv über den Hansaring in Richtung eines Supermarktes bewegten. Im Supermarkt fielen die beiden durch Pöbeln und Brüllen auf. Nachdem sie den Supermarkt in Richtung Dortmunder Straße verlassen hatten, warfen sie wahllos Fahrräder um und traten an einem PKW das Rücklicht ein. Bevor die informierten Polizisten eintrafen, hatten sich die beiden Randalierer bereits entfernt.

Kurz vor Mitternacht fielen die beiden Männer am Hafen erneut auf. Aufgrund der guten Beschreibung erkannten Polizisten sie als die gesuchten Randalierer. Ein 26-jähriger aus Hamm zeigte sich auch den Beamten gegenüber uneinsichtig. Er versuchte sich der Kontrolle zu entziehen und beleidigte die Polizisten fortwährend lautstark.

Aufgrund der mangelnden Einsicht nahmen ihn die Beamten zur Ausnüchterung in Gewahrsam. Der 22-jährige Mittäter aus Lüdinghausen verhielt sich kooperativ und folgte dem ausgesprochenen Platzverweis umgehend.

