Polizei Münster / Informationsveranstaltung zum Polizeiberuf in ...

Informationsveranstaltung zum Polizeiberuf in NRW - Online-Bewerbung nun ganzjährig möglich

Münster - Die Polizei NRW stellt in den kommenden Jahren wieder zahlreiche Plätze für das Duale Studium zur Verfügung, die Online-Berwebungen können nun auch ganzjährig eingereicht werden.

In der Aula des LAFP NRW BZ Münster an der Weseler Straße informieren die Personalwerber des Polizeipräsidium Münster am Montag, 18.02.2019 um 18 Uhr, zum Polizeiberuf.

Maren Sundermann und Joachim Wienrank geben Einblicke in den Beruf, informieren über das Duale Studium, das dafür erforderliche Bewerbungs- und Auswahlverfahren und über die anschließenden beruflichen Perspektiven.

Die Informationsveranstaltung dauert etwa 2 Stunden. Eine vorherige Anmeldung per E-Mail an personalwerbung.muenster@polizei.nrw.de ist erforderlich.

Sollte der Termin zeitlich nicht passen, Infos können auch unter der Rufnummer 0251 275-3333 oder https://muenster.polizei.nrw/personalwerbung-1 abgerufen werden.

