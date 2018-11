Polizei Münster / Jacke über die Stuhllehne gehängt und Bargeld ...

Jacke über die Stuhllehne gehängt und Bargeld gestohlen

Münster - Sonntagmittag (4.11., 13 Uhr bis 13.45 Uhr) entwendete ein Unbekannter in einem Lokal am Aegidiimarkt Bargeld aus einer Jacke. Ein 38-Jähriger saß am Tisch und hatte die Jacke über die Stuhllehne gehängt. Die Geldbörse war in der Innentasche. Nach seinem Mahl bemerkte der Mann aus Issum, dass das Bargeld aus seinem Portemonnaie fehlte. Der Täter nutzte die günstige Gelegenheit, griff unbemerkt in die Jackentasche, holte die aus den Augen gelassene Geldbörse hervor, steckte das Bargeld ein und die Geldbörse zurück. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

OTS: Polizei Münster newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11187 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11187.rss2

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster Andreas Bode Telefon: 0251-275-1010 E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/muenster