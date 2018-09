Polizei Münster / Kradfahrer durch Verkehrsunfall getötet - ...

Kradfahrer durch Verkehrsunfall getötet - Ermittlungen dauern an

48143 Münster - Am Freitagabend (31.8., 23:45 Uhr) fuhr ein 40-jähriger Münsteraner mit seinem Krad die Straße Am Stadtgraben in Richtung Weseler Straße. Im Kreuzungsbereich Aegidiistraße / Adenauerallee kollidierte er mit einem entgegenkommenden PKW, der nach links in die Adenauerallee abbog. Der Kradfahrer prallte gegen die rechte Fahrzeugseite des VW und wurde dadurch so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Der 18-jährige Fahrer des PKW und zwei Beifahrer wurden bei der Kollision leicht verletzt. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden von rund 18.000 EUR. Die bis 2:30 Uh dauernde Unfallaufnahme hatte nur geringe Behinderung des Verkehrs auf der Bundesstraße zur Folge. Beamte des Verkehrskommissariat führen derzeit die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Unfallursache.

OTS: Polizei Münster newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11187 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11187.rss2

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster Roland Vorholt Telefon: 0251-275-1010 E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/muenster