Polizei Münster / Laubenaufbrecher festgenommen

Laubenaufbrecher festgenommen

Münster - Polizisten nahmen Dienstagmorgen (2.10., 3.10 Uhr) an der Von-Humboldt-Straße einen Laubenaufbrecher fest. Der 37-Jährige sitzt nun in Haft. Der Eigentümer hörte Geräusche vor dem Haus, schaute aus dem Fenster und sah den Dieb in seiner Gartenlaube. Dieser hatte eine Glasscheibe eingeschlagen und war hereingeklettert. Der Mann rief die Polizei und die Beamten nahmen den 37-Jährigen noch in der Hütte fest. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Dieb auch in den Keller eines Nachbarhauses eingebrochen war. Zudem lag gegen den Mann ohne festen Wohnsitz ein Haftbefehl vor. Polizisten brachten den 37-Jährigen ins Gefängnis, ihn erwarten weitere Strafverfahren.

