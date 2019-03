Polizei Münster / Lieferwagen aufgebrochen und Elektrowerkzeuge ...

Lieferwagen aufgebrochen und Elektrowerkzeuge entwendet - Zeugen gesucht

48159 Münster - In der Nacht von Freitag auf Samstag (22./23.3.) brachen unbekannte Täter an der Straße Im Brock in Münster-Sprakel die Hecktür eines weißen Lieferwagens auf. Sie entwendeten aus dem geöffneten Fahrzeug zwei Hilti Bohrmaschinen im Wert von rund 3.000 EURO.

Hinweise bitte an die Polizei Münster, Telefon 0251 275-0.

