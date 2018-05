Polizei Münster / Lkw entfernt sich nach Verkehrsunfall auf der ...

Lkw entfernt sich nach Verkehrsunfall auf der BAB 42

Gelsenkirchen-Schalke, BAB 42 - Am 21.05.2018 gegen 12:45 Uhr befuhr eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus Gladbeck die BAB 42 in Richtung Dortmund. Unmittelbar hinter der Anschlussstelle Gelsenkirchen-Schalke beabsichtigte sie, einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug, zu überholen. Als sie auf Höhe des Sattelzuges war, wechselte dieser vom rechten auf den linken Fahrstreifen und kollidierte mit dem VW Lupo der Gladbeckerin. Der Pkw drehte sich daraufhin, prallte gegen die Mittelschutzplanke und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Sattelzug entfernte sich weiter über die BAB 42 in Richtung Dortmund, ohne sich um den von ihm verursachten Verkehrsunfall zu kümmern. Die Gladbeckerin wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrzeugverkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach einem Sattelzug mit weißer Plane und rotem Rahmen. Eventuell kommt der Sattelzug aus der Stadt Essen. Das vollständige Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Münster (Tel.: 0251 / 275-0) zu melden.

OTS: Polizei Münster newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11187 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11187.rss2

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster Leitstelle Stefan Rabing Telefon: 0251/275-1010 http://www.polizei.nrw.de/muenster

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -