Polizei Münster / LKW verliert Antriebsräder- Autobahn A1 bei ...

LKW verliert Antriebsräder- Autobahn A1 bei Greven mehrere Stunden gesperrt

Münster/Greven - Aufgrund zwei verlorener Zwillingsräder von einem beladenen LKW aus Mülheim an der Ruhr kam es am 19.09.2018, gegen 20:40 Uhr, zu einem mehrere Kilometer langen Stau auf der Autobahn A1 in Höhe der Anschlussstelle Greven in Fahrtrichtung Münster. Der LKW blieb im Baustellenbereich über der Ems defekt liegen. An mehreren nachfolgenden Fahrzeugen entstand beim Überfahren der Reifen Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Bergungsarbeiten dauerten bis ca. 01:00 Uhr an. Der Verkehr wurde in diesem Zeitraum ab der Anschlussstelle Greven über die Umleitungsstrecke abgeleitet.

