Polizei Münster / Mit 112 Stundenkilometern bei erlaubten 50 - ...

Mit 112 Stundenkilometern bei erlaubten 50 - Geschwindigkeitskontrolle an der Häger Straße

Münster - Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Mittwochmorgen (23.5., 6.15 bis 7.30 Uhr) an der Häger Straße war der schnellste Fahrer mit gefährlichen 112 Stundenkilometern unterwegs. Aufgrund einer Baustelle, bei der der Radweg erneuert wird und die Radfahrer deshalb auf der Straße fahren müssen, ist die Geschwindigkeit zurzeit auf 50 Stundenkilometer heruntergesetzt. Im Zeitraum von 75 Minuten fuhren 129 Autos durch die Radarkontrolle. Dabei stellten die Beamten 69 Verstöße fest, 29 Verwarngelder werden erhoben und 40 Anzeigen geschrieben. Den "Spitzenreiter" erwarten ein zweimonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld in Höhe von 440 Euro.

