Polizei Münster / Mit der Leeze in Schlangenlinien über mehrere ...

Mit der Leeze in Schlangenlinien über mehrere Spuren - Polizisten ziehen betrunkenen Radfahrer aus dem Verkehr

Münster - Am frühen Samstagmorgen (1.12., 1.45 Uhr) zogen Polizisten auf der Weseler Straße einen betrunkenen Radfahrer aus dem Verkehr. Die Beamten sahen den 20-Jährigen, der nicht auf dem Radweg, sondern auf der Straße unterwegs war. Er fuhr in Schlangenlinien über beide Fahrspuren und geriet teilweise auch auf die linke Spur des Gegenverkehrs. Zeitweilig hatte er nur eine Hand am Lenker, mit der anderen hielt er sein Mobiltelefon ans Ohr. Bei der Kontrolle konnte sich der Münsteraner kaum auf den Beinen halten und lallte. An seiner Kleidung klebte Erbrochenes. Ein Alkohol-Test ergab einen Wert von 1,52 Promille. Dem 20-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, ihn erwartet ein Strafverfahren.

OTS: Polizei Münster newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11187 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11187.rss2

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster Andreas Bode Telefon: 0251-275-1010 E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/muenster