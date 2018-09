Polizei Münster / Mit knapp 3 Promille mehrfach gegen die ...

Mit knapp 3 Promille mehrfach gegen die Leitplanke - Zeugen greifen ein

Münster - Aufmerksame Zeugen stoppten am Freitag (14.9., 12:05 Uhr) auf der Autobahn 1 bei Hiltrup einen mutmaßlich alkoholisierten Autofahrer. Die Pkw-Fahrer beobachteten wie der 56-Jährige mit seinem VW Caddy Richtung Dortmund mehrfach gegen die linke Schutzplanke und in Schlangenlinien fuhr, wählten direkt die "110" und stoppten den 56-Jährigen auf dem Parkplatz "Kurze Geist". Der Wagen des Mannes aus Hamm war bereits stark beschädigt. Die alarmierten Polizisten machten einen Alkoholtest bei dem Autofahrer. Dieser ergab einen Wert von 2,98 Promille. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher, ihn erwartet ein Strafverfahren. An dem Wagen des 56-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von 8.000 Euro.

