Polizei Münster / Mit Schlangenlinien in den Gegenverkehr - ...

Mit Schlangenlinien in den Gegenverkehr - Polizisten stellen Führerschein sicher

Münster - Ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer musste am Freitag (31.8., 23:45 Uhr) seinen Führerschein abgeben. Der 26-Jährige war auf dem Dingbängerweg unterwegs. Polizisten beobachteten, wie der Münsteraner mit seinem Wagen immer wieder in den Gegenverkehr geriet und stoppten den Opel-Fahrer. Die Beamten rochen direkt Alkohol in der Atemluft des 26-Jährigen. Ein Test ergab einen Wert von 1,4 Promille. Der Münsteraner musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

