Polizei Münster / Münsteraner mit Spielzeugpistole bedroht - ...

Münsteraner mit Spielzeugpistole bedroht - Zeugen gesucht

Münster - Am Mittwoch (27.03., 11:45 Uhr) bedrohte auf dem Seitenweg der Aa, zwischen Bergstraße und Spiekerhof, ein Unbekannter einen 35-jährigen Münsteraner mit einer Pistole. Er forderte auf Englisch Geld. Der 35-Jährige schlug reflexartig die Waffe zur Seite und flüchtete. Der Täter, der in Begleitung von zwei Komplizen war, machte keine Beute. Das Trio ging in Richtung Spiekerhof davon. Die drei sind zwischen 16 und 20 Jahre alt, schlank und trugen winterliche Kleidung. Einer hat kurze schwarze Haare und einen leicht dunklen Teint. Ein weiterer hat kurze, mittelblonde Haare, ist etwa 1,70 Meter groß und trug einen Rucksack. Nach Angaben des 35-Jährigen soll es sich bei der Waffe um eine Spielzeugpistole handeln.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

