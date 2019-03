Polizei Münster / Nach körperlicher Auseinandersetzung - Polizei ...

Nach körperlicher Auseinandersetzung - Polizei sucht Ersthelfer

Münster - Die Polizei ist nach einer körperlichen Auseinandersetzung Ende Februar (19.2., 20:40 Uhr) auf der Peter-Büscher-Straße auf der Suche nach Ersthelfern.

Zwei Männer gerieten auf der Straße in verbale Streitigkeiten. Diese mündeten in Schlägen und Tritten. Während der 29-Jährige schon am Boden lag, näherten sich dem Duo drei weitere Unbekannte. Das Trio kam auf den 33-Jährigen zu und griff den Münsteraner unvermittelt an bis er sein Bewusstsein verlor. Unbekannte Ersthelfer entdeckten die Verletzten und versorgten sie.

Sie werden gebeten sich als Zeugen bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

