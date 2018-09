Polizei Münster / PKW-Fahrerin stirb bei Verkehrsunfall

PKW-Fahrerin stirb bei Verkehrsunfall

Münster_BAB A 1_Gem. Ascheberg - Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei verlor eine 62-jährige Frau aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über ihren PKW. Sie war auf der A 1 RF Dortmund zwischen den Anschlussstellen Ascheberg und Hamm-Bockum unterwegs, als das Fahrzeug mehrfach mit den rechten Schutzplanken kollidierte und sich in der Böschung überschlug. Die 62-jährige wurde bereits durch Ersthelfer reanimiert und mittels Notarzteinsatz in ein Krankenhaus eingeliefert, wo sie kurze Zeit jedoch später verstarb. Andere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt. Die Bergung des PKW und die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle waren gegen 19:00h abgeschlossen. Es kam zu Behinderungen in Richtung Dortmund.

