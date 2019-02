Polizei Münster / Pkw kollidiert mit Radfahrer an der ...

Pkw kollidiert mit Radfahrer an der Hafenstraße - 25-Jähriger leicht verletzt

Münster - Ein 61-jähriger Autofahrer aus Attendorn übersah am Samstagnachmittag (23.2., 14:00 Uhr) einen Radfahrer an der Hafenstraße und stieß mit ihm zusammen. Der Mann aus dem Hochsauerlandkreis kam mit seinem Seat von der Hafenstraße und fuhr in Richtung Hansaring. An der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße wollte er nach rechts abbiegen. Dabei übersah er den 25-jährigen Radfahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war und kollidierte mit ihm. Der Münsteraner stürzte zu Boden und verletzte sich glücklicherweise nur leicht.

