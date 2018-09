Polizei Münster / Polizei stoppt zu schwere Fahrzeuge

Polizei stoppt zu schwere Fahrzeuge

Münster - Gleich zwei Mal mussten Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei Münster am Montag (24.09.) zu schwere Fahrzeuge aus dem Verkehr ziehen.

Gegen 12 Uhr wurde ein 43-jähriger Lastwagenfahrer an der Loddenheide angehalten, weil er mit stark durchgedrückten Reifen offensichtlich wesentlich zu schwere Last geladen hatte. Bei der anschließenden Wägung stellte man fest, dass der Laster knapp 8000 Kilogramm zu viel an Steinen und Erde transportierte. Sowohl Fahrer und Firmeninhaber müssen nun mit einem Bußgeld in Höhe von je 425 Euro rechnen.

Gegen 16 Uhr wurde dann ein 33-jähriger Fahrer eines Autos mit Anhänger im Bereich Weseler Straße angehalten. Der Mann hatte übermäßig viele antialkoholische Getränke geladen, so dass er statt der erlaubten 1200 Kilogramm insgesamt 2000 Kilogramm hinter sich herzog. Auch dieser Fahrer und auch sein Chef müssen ebenfalls mit je 425 Euro Bußgeld rechnen.

OTS: Polizei Münster newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/11187 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_11187.rss2

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster Andreas Bode Telefon: 0251-275-1010 E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de http://www.polizei.nrw.de/muenster